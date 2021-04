Bando per gli affitti e esenzione del plateatico

CREMONA (16 aprile 2021) - Attenzione particolare al sostegno degli affitti delle imprese attraverso un bando specifico; fondi comunali per l’esenzione del plateatico per tutto il 2021 (qualora non arrivasse il contributo del Governo); aiuto degli enti pubblici al sistema fieristico cremonese; sostegni alle categorie più penalizzate dalle chiusure. Sono le principali risoluzioni emerse dall'incontro fra il Comune e le rappresentanze della categorie economiche e delle parti sociali convocato proprio per mettere a fuoco quali risorse e interventi l'amministrazione comunale è chiamata a destinare alle attività più colpite dall'emergenza sanitaria. All'appuntamento hanno partecipato i rappresentanti di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Asvicom, CNA, Confartigianato, CGIL, CISL e UIL: l'incontro ha rappresentato "l'inizio di un'attività di coprogettazione tra tutti gli interessati di cui sono stati condivisi criteri ed ambiti d'intervento", si legge in una nota diffusa da palazzo municipale.

"Rispetto alla TARI - prosegue la nota - sono allo studio ulteriori stanziamenti comunali per poter agevolare le categorie più colpite dalle chiusure dovute alla pandemia, sempre qualora non arrivasse dal Governo un aiuto che, insieme ad ANCI, si sta sollecitando". Inoltre "si apre un tavolo di lavoro permanente sul tema del sostegno al lavoro, con il monitoraggio dei progetti già in corso, come quello sui tirocini (T.A.P.P.E.) o i percorsi sull’inserimento lavorativo, con l’obiettivo di informare le imprese e aggiungere altri strumenti intercettando, grazie a Informagiovani e Camera di Commercio, altri progetti. L'Amministrazione Comunale e le categorie sociali ed economiche si impegnano a monitorare insieme il percorso dandosi appuntamento per il 3 maggio".

