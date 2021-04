Nodo prenotazioni, appello dei non vedenti

CREMONA (16 aprile 2021) - Dal 9 aprile le persone in stato di fragilità o disabilità grave e i loro caregiver possono prenotare il vaccino anti Covid, ma la sezione cremonese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) ha raccolto diverse segnalazioni relative a criticità del sistema informatico. A cui, in attesa di interventi, si cerca di porre rimedio tramite una raccolta dati da parte dell’associazione stessa. La presidente Flavia Tozzi spiega le problematiche riscontrate: «Le persone con più di 70 anni, riconosciute in situazione di gravità attraverso certificazione della legge 104, vengono fatte accedere alla procedura di prenotazione in quanto ultra settantenni e non come disabili e ciò preclude loro la possibilità di indicare i caregiver. Le persone riconosciute in situazione di gravità legge 104 anteriormente al 2010, invece, non riescono ad accedere in quanto non risultano in elenco. E se si inseriscono tre caregiver (ne sono consentiti appunto massimo tre per ogni disabile, ndr) il sistema fa tornare indietro e costringe a inserirne due».

