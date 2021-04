Nell'ultima settimana 1.935 dosi al giorno

CREMONA (15 aprile 2021) - La macchina delle vaccinazioni ha aumentato il numero dei giri. Le sensazioni degli ultimi giorni ora trovano conferma nei numeri: in una settimana — dal 7 al 14 aprile — sono 13.550 le somministrazioni effettuate nei centri vaccinali della provincia. Esattamente 1.935 al giorno: una cifra che accorcia sensibilmente la distanza dal traguardo delle 2 mila iniezioni quotidiane fissato dai vertici della sanità locale per ciascuno dei due hub, quello di Cremona e quello di Crema.

OLTRE 104 MILA DOSI SOMMINISTRATE. Dall’avvio della campagna, sono precisamente 104.234 le dosi somministrate in provincia. Le vaccinazioni effettuate dall’Asst di Cremona sono 53.190 (ovvero 9.006 nell’arco di una settimana), di cui 42.560 Pfizer, 8.806 AstraZeneca e 1.824 Moderna. L’Asst di Crema, invece, finora ha eseguito 27.756 vaccinazioni (cioè 3.862 in sette giorni): 21.656 con Pfizer, 4.700 con AstraZeneca e 1.400 con Moderna. I vaccini anti-Covid somministrati dalle altre strutture (Rsa, Rsa ed erogatori privati accreditati) hanno raggiunto quota 23.288: per l’esattezza 19.229 Pfizer, 3.976 AstraZeneca e 83 Moderna.

OVER 80 E PERSONALE SCOLASTICO. La campagna che riguarda gli over 80 ha coinvolto il 95% degli aderenti: 19.316 su 20.387. Sul fronte del personale scolastico — fino alla sospensione delle somministrazioni avvenuta martedì — aveva ricevuto almeno una dose l’86% (6.858 su 7.940).

