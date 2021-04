AstraZeneca, consegnate mille dosi

CREMONA (15 aprile 2021) - Programma rispettato: le mille dosi preventivate del vaccino AstraZeneca sono state regolarmente consegnate questa mattina. La fornitura verrà equamente distribuita fra le due Asst della provincia: 500 a Cremona e altrettante a Crema. A ricevere il carico di fiale, come sempre, è stato il direttore del Servizio di Farmacia dell'azienda socio sanitaria cremonese, Andrea Machiavelli. Ieri erano state recapitate oltre 8 mila dosi di Pfizer: le scorte dei vaccini, dunque, si fanno sempre più consistenti per assicurare alla campagna vaccinale la sterzata annunciata. Il ritmo delle somministrazioni è in crescita progressiva: l'obietto dichiarato è raggiungere quota 2 mila iniezioni al giorno.

