Ruba pluviali in rame da una cascina, denunciato 37enne

SORESINA (15 aprile 2021) - I carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona un cittadino romeno classe 1984, residente a Soresina da molti anni, coniugato, disoccupato e pregiudicato per reati specifici, per il reato di furto aggravato. Le indagini sono scaturite dalla querela sporta, contro ignoti, da una signora residente nella giurisdizione di competenza della Stazione di Soresina allorquando, intorno alla metà del mese di marzo, ha subito il furto di alcuni pluviali in rame presenti nella propria cascina per un valore di circa 200 euro. I militari, analizzando e comparando i filmati di videosorveglianza del cascinale con quelli presenti sul territorio comunale, sono giunti ad identificare l’autore del reato. Oltre a deferirlo alla Procura della Repubblica, i carabinieri hanno anche avviato il procedimento amministrativo per richiedere il foglio di via obbligatorio dal Comune di Soresina.

