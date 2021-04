Razzia alle scuole: via 5 computer e 3 tablet

GADESCO PIEVE DELMONA - Ignobile furto alla scuola elementare di Gadesco Pieve Delmona, dove sono stati rubati cinque personal computer e tre tablet nuovissimi. Si tratta del secondo furto negli ultimi due anni ai danni dell’edificio scolastico. I malviventi hanno agito indisturbati di notte, scardinando antifurto e porta blindata.



Un gesto che ha generato sdegno anzitutto nella dirigente scolastica, Paola Bellini, e nella coordinatrice della scuola, Manila Galli. «I ladri – spiega quest’ultima – sono entrati dalla porta laterale che si affaccia sul giardino e hanno raggiunto la stanza dove erano riposti i computer e i tablet. Qui è presente un impianto di allarme che è stato staccato e distrutto. Alcuni dei dispositivi ci erano stati donati a settembre dall’associazione A braccia aperte, che si occupa dell’accoglienza dei bambini provenienti dalla Bielorussia. Strumenti che per la nostra scuola sono preziosissimi in un periodo come questo e che vengono utilizzati nell’attività didattica quotidiana e concessi in comodato d’uso a chi ne ha necessità nei periodi di didattica a distanza».





