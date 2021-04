Negronetto compie 90 anni

CREMONA (14 aprile 2021) - Compie 90 anni Negronetto, primo salamino tascabile d’Italia brandizzato nato nel 1931 a opera di Paolo Negroni, figlio di Pietro, fondatore nel 1907 a Cremona dell’azienda omonima. I festeggiamenti del prodotto icona di Casa Negroni inaugurano l’Accademia della Stella, un hub che mira a sostenere i giovani talenti del Paese negli ambiti che rappresentano le eccellenze del Made in Italy. Con la festa di compleanno è ricordato che Negronetto è stato inventato durante la Fiera Internazionale di Nizza da Paolo Negroni in un nuovo mini-formato tascabile di 14 centimetri per aggirare il divieto imposto ai produttori italiani di affettare salami da offrire agli ospiti. Al 2021 il formato del prodotto è invariato. Con l'Accademia della Stella e l’edizione in programma Negroni ha chiamato al proprio fianco tre istituti come partner del progetto: Ied - Istituto europeo di design, Naba - Nuova Accademia di Belle Arti e Politecnico di Milano - Scuola e Dipartimento di Design. È previsto che gli studenti di questi istituti dovranno dare spazio ed espressione al loro estro per reinterpretare in chiave attuale «il portato iconico di un brand che ha fatto la storia nella comunicazione con i suoi cartelloni pubblicitari pionieristici, testimoni del mutare del costume sociale e simboli della narrazione del marchio della Stella e della sua evoluzione nel tempo». Una giuria decreterà i 3 migliori talenti italiani vincitori dell’edizione dell’Accademia della Stella.

