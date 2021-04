Pfizer, consegnate altre 8mila dosi

CREMONA (14 aprile 2021) - Maxi consegna di vaccini Pfizer ieri all’ospedale Maggiore di Cremona. A ricevere il carico di 70 vassoi, per un totale complessivo di 8.190 dosi, è stato Andrea Machiavelli, direttore del Servizio di Farmacia Ospedaliera dell’Asst. E per oggi sono attesi i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, che consegneranno a Crema e Cremona mille dosi del vaccino AstraZeneca, in collaborazione con l’esercito italiano. Le nuove forniture di Pfizer e AstraZeneca consentono di rafforzare il magazzino per affrontare la nuova fase che ha l’obiettivo di arrivare a 2 mila somministrazioni al giorno. Lunedì era già arrivata a Cremona una maxi consegna di 7.020 vaccini Pfizer e identico numero di dosi era stato recapitato la settimana precedente, forniture quasi doppie rispetto a quelle precedenti.

