Salute delle donne, la forza della prevenzione

CREMONA (13 aprile 2021) - Se è vero che la prevenzione sanitaria è stata messa a dura prova dalla pandemia è altrettanto vero che resta l’arma più efficace per affrontare e curare le principali patologie femminili. In particolare, la visita senologica, l’ecografia mammaria e la visita ginecologica rivestono un ruolo cruciale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche. Per questo, in occasione della sesta Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’ASST di Cremona organizza visite senologiche e ginecologiche gratuite e incontri online dedicati alle donne di tutte le età. A causa delle norme anti Covid-19 il numero delle visite è limitato ed è necessaria la prenotazione. L’iniziativa si svolgerà secondo i protocolli di sicurezza.

IMPORTANTE

Il giorno dedicato alla prenotazione telefonica è giovedì 15 aprile 2021, dalle ore 12 alle ore 15. Le prenotazioni vengono gestite direttamente dal servizio che eroga la prestazione.

PROGRAMMA

PRENOTAZIONI GIOVEDI’ 15 APRILE 2021 DALLE 12 ALLE 15

VISITE GINECOLOGICHE

20 aprile 2021 - dalle 8.30 alle 13

UO Ostetricia e Ginecologia (Piano 1)

Ospedale Oglio Po (Via Staffolo 51 - Vicomoscano)

PRENOTAZIONI (15 aprile 2021, dalle 12 alle 15)

Tel. 0375 281501

21 aprile 2021 - dalle 9.30 alle 12.30 - dalle 14 alle 19

Consultorio di Casalmaggiore (P.zza Garibaldi, 3 - CR)

PRENOTAZIONI (15 aprile 2021, dalle 12 alle 15)

Tel. 0375 284182

22 aprile 2021 - dalle 8.30 alle 12

Consultorio di Cremona (Via S. Sebastiano 14 - CR)

PRENOTAZIONI (15 aprile 2021, dalle 12 alle 15)

Tel. 0372 497813

VISITE SENOLOGICHE

22 aprile 2021 - dalle 15 alle 17

Breast Unit e Patologia mammaria (4° piano)

Ospedale di Cremona (Largo Priori 1 - CR)

PRENOTAZIONI

E-mail: breast.unit@asst-cremona.it

22 aprile 2021 - dalle 9 alle 12

Ambulatorio senologia (piano T)

Ospedale Oglio Po (Via Staffolo 51 - Vicomoscano)

PRENOTAZIONI (15 aprile 2021, dalle 12 alle 15)

Tel. 0375 281638

INCONTRI ONLINE

21 Aprile 2021 | Ore 15

EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELL’OSSO

Per le donne in terapia oncologica ormonale

A cura di Letizia Maninetti

Responsabile Ambulatorio di Endocrinologia Ospedale di Cremona

SI ACCEDE DA https://msngr.com/achyhvzvagzm

22 aprile 2021 | Ore 15

HPV E PREVENZIONE ONCOLOGICA

A cura di Annalisa Abbiati

Ginecologa, UO Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Cremona

SI ACCEDE DA https://msngr.com/qqvzjgvcgdnr

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO