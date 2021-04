Street art anti-Dad, il sindaco sporge denuncia

SAN BASSANO (13 aprile 2021) - Decisione ragionata e anche abbastanza sofferta. Ma, assicura Giuseppe Papa, alla fine adottata con convinzione. Il sindaco di San Bassano sporgerà denuncia contro ignoti per provare a risalire all'identità del writer che ha realizzato, sul retro della biblioteca comunale, un murale raffigurante Charlie Chaplin e la scritta ‘No school no life’. Installazione artistica molto apprezzata in paese, anche per il messaggio legato all'apertura delle scuole, ma impressa su un edificio pubblico. Particolare sul quale il primo cittadino ha ritenuto di non poter, e non dover, sorvolare. «Non più tardi di qualche settimana fa ho chiesto ad alcuni ragazzini di ripristinare la parete di un bene pubblico dopo che l'avevano imbrattata lasciando delle scritte. Se tollerassi facendo finta di niente la presenza del disegno dietro la biblioteca, ai loro occhi perderei ogni credibilità. Oltretutto verrei meno anche al ruolo di tutela del patrimonio collettivo che compete a un amministratore. Mi sono preso alcuni giorni per riflettere e, anche a costo di risultare impopolare, ho maturato la decisione di presentare denuncia. Sarò pronto a ritirarla se il writer ridipingerà il muro facendolo tornare come prima».

