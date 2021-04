Hub vaccinale, prime dosi per gli over 75

CREMONA (12 aprile 2021) - Da stamattina, lunedì 12 aprile 2021 l’HUB vaccinale di Cremona Fiere ha aumentato il potenziale vaccinale: i box di anamnesi sono passati da 12 a 15 e le postazioni vaccinali da 10 sono diventate 15.

Non solo. Le aree di attesa pre e post vaccino sono state ulteriormente ampliate per garantire una maggior capienza e mantenere il distanziamento.

Prime dosi per gli over 75 e attivazione del sistema informatizzato con il portale di poste. Importantissimo: è necessario avere con sé (e a portata di mano) la tessera sanitaria, la vera chiave di accesso per l’accettazione, l’anamnesi e somministrazione.

SI ACCEDE CON L’APPUNTAMENTO, MIGLIORA L’ACCETTAZIONE

All’HUB vaccinale si accede solo su appuntamento, dopo aver effettuato la registrazione al portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

L’accettazione viene eseguita all’interno dell’Hub da un operatore dell’ASST di Cremona che attraverso la tessera sanitaria avvia l’utente al percorso vaccinale.

PERCORSO VACCINALE INFORMATIZZATO

Dal momento dell’accettazione alla somministrazione, il percorso è tracciato da un codice che accompagna l’utente. Un passaggio fondamentale del percorso è l’anamnesi, ossia la raccolta della storia clinica dell’utente. L’anamnesi è a cura del medico che - grazie al codice - apre la cartella informatizzata, la compila, sceglie il tipo di vaccino dedicato, illustra il consenso informato che viene firmato dal medico stesso e dal vaccinando.

L’APPUNTAMENTO PER LA SECONDA DOSE E’ IN TEMPO REALE

L’operatore sanitario - attraverso il codice di prenotazione - registra la somministrazione, identifica il farmaco e rilascia l’appuntamento per la seconda dose. Il nuovo sistema consente maggior fluidità a garanzia dello svolgimento di tutti i passaggi.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA VACCINAZIONE

FASCE DI ETA’

·Dai 70 anni in avanti (nati dal 1951 in poi)

·Over 80 (compresi i nati nel 1941)

CATEGORIE

·Persone con condizione di “estrema vulnerabilità” (si veda tabella in allegato) e loro caregiver

·Persone con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, art.3 comma 3

PRENOTAZIONI DAL PORTALE

Prenota qui la tua vaccinazione https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Nel caso il cittadino riscontrasse difficoltà nell'iscrizione al portale, può rivolgersi al proprio medico di famiglia.

IL GIORNO DEL VACCINO

Presentati all’appuntamento con:

·la Tessera sanitaria

·l’elenco dei farmaci che assumi abitualmente

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid

