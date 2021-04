Cremona: Agenda 2030, presente e futuro

CREMONA (12 aprile 2021) - Il 14 aprile dalle 17.30 alle 19.30 si svolgerà il laboratorio formativo “Agenda 2030: agire il futuro oggi”, nell’ambito del progetto “La Trama dei Diritti” – Spazio culturale oltre il Festival dei Diritti. Si tratta di un percorso di accompagnamento lungo i temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, utile a connettere i temi stessi alla questione dei diritti, filone sul quale CSV Lombardia Sud sta lavorando dal 2018 e attorno al quale quest’anno è stato allestito il progetto “La Trama dei Diritti” accanto all’appuntamento fisso del Festival dei Diritti di fine autunno.

L’incontro, che ha il patrocinio di Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è rivolto a tutte le organizzazioni dei territori di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia interessate a conoscere meglio i contenuti dell’Agenda 2030, a lavorare insieme per accrescere la cultura dei diritti, e a interrogarsi rispetto alle pratiche che in particolare gli ETS (Enti del Terzo Settore) agiscono, in collaborazione con gli altri enti e con i cittadini per raggiungere 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.

L’incontro avrà una forma laboratoriale e prevede un intervento di Gianni Bottalico del SegretariatoASviS e di Monica Lazzarini, esperta di educazione alla sostenibilità e consigliera di CSV Lombardia Sud, e un momento interattivo in cui le organizzazioni prenderanno parola. Obiettivo del laboratorio è favorire la riflessione e la conoscenza delle ricadute pratiche degli Obiettivi dell’Agenda 2030, esplicitare pratiche attive ma implicite, valorizzare l’esistente, mettere in connessione e in circolo le diverse energie che nei territori possono collaborare e accrescere la consapevolezza negli ETS nel proprio essere agenti di cambiamento culturale e sociale.

