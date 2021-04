Auto sfonda le protezioni del parco giochi

SORESINA (12 aprile 2021) - Perde il controllo dell’auto e sfonda le protezioni del parco giochi di via Barbò. E’ accaduto ieri, poco dopo le 13, a Soresina. Davanti alla torre Civica. Due le persone ferite: un uomo di 51 anni (il conducente della Fiat Punto finita fuori strada) e una donna di 44, entrambi di nazionalità romena e residenti a Castelleone. Soccorsi da un equipaggio della Croce Verde di Castelleone, sono poi stati trasportati in ambulanza per accertamenti all’ospedale di Crema; stando a quanto si è appreso, nell’impatto contro le barriere metalliche avrebbero riportato solo lievi contusioni.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia stradale di Pizzighettone; stando a una prima ricostruzione pare che oltre alla Punto non siano coinvolti altri veicoli. In quel punto l’intersezione tra via Barbò e la circonvallazione è regolata da una rotatoria e, forse a causa dell’asfalto bagnato, il 51enne non è riuscito a tenere l’auto in carreggiata. Fortunatamente, abbattute le protezioni, sulla pista ciclabile in quel momento non stava transitando nessuno.

