Over 80, in provincia vaccinazioni al 94%

CREMONA (11 aprile 2021) - Secondo i dati pubblicati sul sito della Regione (con aggiornamento alle 9,30 di oggi, domenica 11 aprile), sui 725.923 ultraottantenni lombardi sono 672.035 quelli che hanno aderito alla campagna e 577.779 quelli che hanno ricevuto la prima dose, pari all’80% del totale e all’86% di quanti hanno aderito.

Molto meglio rispetto alla media regionale ha fatto la provincia di Cremona, dove il target del 100% è stato sfiorato con il 94%. Ma nella nostra provincia — spiega Ats Val Padana — tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale sono stati contattati dagli sms di Aria o dalle Asst. Chi manca ancora all’appello — spiegano dall’Ats — è stato chiamato, ma non si è presentato per diverse motivazioni.

In particolare gli anziani a cui è stata fatta almeno una somministrazione vaccinale sono 8.194 su 8.674 a Crema e 11.048 su 11.713 a Cremona per una percentuale del 94% in entrambi i casi. In tutta la provincia gli over 80 con almeno una dose ricevuta sono 19.242 su 20.387. I dati sono aggiornati a sabato e oggi all’hub di Cremona sono state effettuate 422 vaccinazioni di tutte le categorie. L’Ats Val Padana, che ha fornito i dati, precisa che a Crema sono 480 su 8.674 gli ottantenni che hanno aderito e non hanno ricevuto ancora la prima dose di vaccino. A Cremona sono 665 su 11.713.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO