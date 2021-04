Ultimo giro di vaccini prima del riassetto

CREMONA (11 aprile 2021) - All'hub di CremonaFiere ultimo round di vaccinazioni prima dello stop temporaneo: il padiglione 1 verrà chiuso dalle 15 di oggi per provvedere al riassetto degli spazi riadattando i percorsi e allestendo le nuove postazioni. In queste ore le somministrazioni procedono a rimo serrato: i numerosi volontari in servizi stanno gestendo flussi intensi, con tanti anziani, ma non solo: gli appuntamenti originariamente fissati per il pomeriggio sono stati anticipati alla mattinata.

Da domani l'hub aumenta il potenziale vaccinale: i box di anamnesi passano da 12 a 15 e le postazioni vaccinali da 10 diventano 15. Non solo. Le aree di attesa pre e post vaccino saranno ulteriormente ampliate per garantire una maggior capienza e mantenere il distanziamento. L’accettazione viene eseguita all’interno dell’hub da un operatore dell’ASST di Cremona che legge il codice di prenotazione e avvia l’utente al percorso vaccinale. Dal momento dell’accettazione alla somministrazione, il percorso è tracciato da un codice che accompagna l’utente. Un passaggio fondamentale del percorso è l’anamnesi, ossia la raccolta della storia clinica dell’utente. L’anamnesi è a cura del medico che - grazie al codice - apre la cartella informatizzata, la compila, sceglie il tipo di vaccino dedicato, illustra il consenso informato che viene firmato dal medico stesso e dal vaccinando. L’operatore sanitario - attraverso il codice di prenotazione - registra la somministrazione, identifica il farmaco e rilascia l’appuntamento per la seconda dose. Il nuovo sistema consente maggior fluidità a garanzia dello svolgimento di tutti i passaggi.

