Il dolce "buongiorno" dei vigili ai volontari

CREMONA (11 aprile 2021) - Ha un sapore dolce l'avvio di domenica per i volontari dell'hub di CremonaFiere: le donne e agli uomini in pettorina gialla, in servizio al padiglione 1, si sono trovati caffè e brioches offerti dagli agenti della Polizia locale, guidati da Pierluigi Sforza. Un buongiorno speciale, che vuole essere un aperto segnale di riconoscenza. Ancor più significativo perché arrivato da chi è in prima linea fin dallo scoppio della pandemia per contrastare l'emergenza.

