Medici e operatori: arruolati in 51

CREMONA (10 aprile 2021) - Lo sforzo di Asst Cremona per reclutare personale aggiuntivo, sia sanitario sia amministrativo, da destinare alla sempre più ampia campagna vaccinale sta dando i primi risultati. L’esercito dei volontari e di chi, da libero professionista darà il proprio contributo alla causa sta crescendo: ad oggi sono 51 tra medici, infermieri, Oss, tecnici e impiegati che sono stati «recuperati» in questi mesi difficili con la terza ondata a tenere impegnate forze nelle corsie degli ospedali e la direzione ospedaliera a fare fronte alla crescente necessità di portare alla massima efficienza gli hub vaccinali, a netto dell’approvvigionamento dei sieri sempre critica.

Tra i liberi professionisti assunti per tre mesi spiccano i nomi dell’ex primario e sindaco di Cremona Paolo Bodini e della virologa Claudia Balotta, cdel pediatra Assuero Lupi e di Giovanni Bozzetti, medico dello sport per 30 anni ‘il dottore della Cremonese’. I volontari sono invece una quindicina tra camici bianchi, infermieri e assistenti sanitari: molti i pensionati, diversi i medici specialisti ed ex ospedalieri che sono tornati in prima linea. Sono invece 24 gli amministrativi rintracciati per dare supporto all’altra grande sfida che sta dietro alla campagna, quella burocratica. A questi si aggiungono il medico, l’assistente sanitario e i 4 infermieri già reclutati nei mesi scorsi per le esigenze correlate alla pandemia e che saranno invece dirottati sulla campagna vaccinale. Infine, se ce ne sarà bisogno, Asst Cremona aggiungerà la possibilità di fare ricorso alle prestazioni aggiuntive per il personale dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO