Da Sperlari un dolce pensiero per volontari e vaccinati

CREMONA (10 aprile 2021) - Sperlari ha donato un bancale di caramelle ai volontari in servizio all'hub di CremonaFiere: un ringraziamento e un segno di apprezzamento per l'esercito in pettorina, che offre il proprio indispensabile supporto al personale incaricato delle vaccinazioni. Le caramelle vengono distribuite anche ai vaccinati: un modo per condividere l'importante momento della somministrazione del vaccino con un tocco di dolcezza.

