Treno in arrivo e sbarre su: è successo di nuovo al Roggione

PIZZIGHETTONE (10 aprile 2021) - Treno in arrivo e sbarre su. È successo di nuovo, questa mattina al passaggio a livello di Roggione, e oltre all’indignazione dei residenti e degli automobilisti l’episodio ha comportato ritardi a catena sulle linee Mi-Cr-Mn, sulla Cremona-Codogno e sulla Cremona-Mantova. Sul posto anche i carabinieri, in attesa che i tecnici Rfi sistemassero le sbarre. “Scriveremo nuovamente ad Rfi, ente con cui ricordo è in corso un tavolo tecnico che coinvolge anche la Provincia - commenta il sindaco Luca Moggi -. Servono interventi urgenti e al più presto”.

