Bonus alle imprese, per Cremona 8 milioni

CREMONA (10 aprile 2021) - Sono 2.593 le domande dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni partite dalla provincia di Cremona e per le quali sono già partiti i pagamenti per 8.009.401 euro. Lo comunica la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate specificando anche il numero delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile, divise per provincia. In totale in Lombardia sono state 99.048, di cui quelle cremonesi sono il 2,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO