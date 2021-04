Plateatici e ampliamenti gratuiti sino al 30 giugno

CREMONA (9 aprile 2021) - Sino al 30 giugno 2021 tutti i plateatici degli esercizi di pubblica somministrazione saranno concessi gratuitamente comprese le estensioni già autorizzate. Questo è reso possibile dall’attuazione del Decreto Legge n. 41 denominato “Sostegni”. Il Servizio Suolo Sottosuolo Illuminazione, Cantieri e Trasporti del Comune di Cremona è a disposizione degli utenti per ogni chiarimento sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni.

Per contattare il Servizio è possibile utilizzare i seguenti numeri telefonici 0372 407479 - 0372 407375 oppure inviare una mail a platemp@comune.cremona.it. Per l'invio delle richieste è necessario utilizzare l'indirizzo di posta certificata protocollo@comunedicremona.legalmail.it. senza l’obbligo di imposta di bollo.

Nei prossimi giorni prenderà il via una serie di incontri con le varie categorie economiche per concordare ulteriori sostegni alle imprese in difficoltà.



