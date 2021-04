'No school no life', a San Bassano è tornato l'emulo di Bansky

SAN BASSANO (9 aprile 2021) - Banksy è tornato. O meglio, è tornato il suo emulo. E per comunicare il proprio messaggio ha scelto ancora le strade di San Bassano. Nella notte tra giovedì e venerdì sul retro della biblioteca è comparso un murales ispirato al film Il Monello, capolavoro di Charlie Chaplin. La frase che lo accompagna, 'No school no life', è un chiaro riferimento alla necessità di tenere aperte le scuole, anche perché lasciata a meno di cinquanta metri dall'ingresso dell'istituto comprensivo locale. Forte lo stupore in paese, ancora misteriosa l'identità del writer, che già nel 2020 in piena pandemia aveva riprodotto su un edificio sambassanese la celebre opera banksiana ' Girl with baloon', con l'immagine del Coronavirus raffigurata al posto del palloncino portato via dal vento.

