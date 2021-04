Ai domiciliari per atti persecutori, evade: arrestato

CREMONA (9 aprile 2021) - Nel pomeriggio di giovedì 8 aprile, il personale della Squadra Mobile della Questura di Cremona ha tratto in arresto un cittadino italiano, V.M. di 51 anni, in flagranza del reato di evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cremona per il reato di atti persecutori, alla quale l'uomo era stato sottoposto poche ore prima dagli stessi agenti, a seguito delle documentate e reiterate trasgressioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria che già aveva disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO