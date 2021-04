Duemila fuochi per proteggere le ciliegie dalla gelata

VILLANOVA (8 aprile 2021) - Per proteggere il suo frutteto dalla gelata della scorsa notte, Alberto Concari ha acceso fiamme fra i filari di ciliegi a Soarza: circa 2.000 fuochi (40 quintali di pellet) seguendo una tecnica sperimentata in Sud Tirol. Ad assistere all’operazione, che è andata in scena dalle 2.30 circa fino alle 7, anche una troupe del Tg2 che ha mandato in onda il servizio oggi alle 13. “Tutto è andato come previsto e abbiamo recuperato cinque gradi - spiega Concari -. Alle 7 fuori c’era meno 3, nel frutteto due gradi”. Una tecnica utilizzata per la prima volta nella Bassa Piacentina e che ha suscitato curiosità e apprezzamenti.

