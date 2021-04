Il colosso belga della logistica sceglie la sostenibilità anche in Italia

CREMONA (8 aprile 2021) - Katoen Natie, multinazionale belga specializzata in soluzioni di logistica e ingegneria, sceglie l’energia solare anche per la sua sede italiana. È entrato in funzione a febbraio di quest’anno, infatti, il nuovo impianto fotovoltaico da 1 MW, già operativo per produrre 1.155 MWh di energia green.

Con 50 anni di esperienza e 450 dipendenti sul territorio, la sede di Cremona di Katoen Natie ha 411.000 m² di magazzini coperti, da cui partono 1000 camion al giorno, con collegamenti diretti e ferroviari ai porti liguri (Genova, La Spezia, Vado Ligure).

Un colosso della logistica che non dimentica il suo impegno nei confronti dell’ambiente, come specifica Dirk Verwimp, Presidente di Katoen Natie Italia “In tutti gli edifici e le strutture in cui lavoriamo ci impegniamo per essere sostenibili, cercando di lavorare in efficienza e autoproduzione in tutte le fasi delle nostre attività, dalla lavorazione dei materiali, allo stoccaggio e al trasporto. Investiamo in soluzioni green che siano in grado, non solo di ridurre le emissioni dei gas serra dalle nostre operazioni, ma anche di ottenere un uso dell'energia più efficiente, utilizzando, ad esempio, l'energia eolica e solare, ma anche cercando tecnologie innovative. Per noi si tratta di un investimento redditizio anche dal punto di vista economico: in Italia abbiamo installato 15 MW di impianti fotovoltaici, tecnologia, oggi, tra le più convenienti, e più della metà delle nostre attività a Cremona sono gestire in autoconsumo”.

Nei 33 Paesi in cui è presente, il Gruppo investe in energia verde (pannelli solari e turbine eoliche) e nella riduzione di CO2 (veicoli ed edifici), impegnandosi a ridurre l'impatto ambientale in tutte le fasi, dallo stoccaggio alla movimentazione fino alla lavorazione dei materiali, al fine di prolungare la vita delle risorse mondiali e a migliorare l'uso affidabile dell'energia a lungo termine.

Un approccio ecologico dimostrato anche nell’impegno a ridurre al minimo gli imballaggi, raccogliere e purificare ecologicamente l'acqua di scarico e ridurre, riciclare e riutilizzare i rifiuti sia negli uffici che nei terminal logistici.

Logistica green e conveniente grazie all'energia del sole

Ben 2.914 pannelli JA SOLAR 345W, con potenza complessiva 1005.33kWp, sono stati posizionati sul tetto di un nuovo deposito, per una superficie totale di 5000 m2, la cui copertura non ha subito alcun foro, grazie allo speciale pannello a coda di rondine e al fissaggio innovativo. Al cuore dell’impianto, invece, sono stati installati 8 inverter SMA SUNNY TRIPOWER CORE2, gli ultimi nati in casa SMA, che consentono performance di altissimo livello, grazie ad una soluzione out the box integrata, che assicura un’assistenza e un’installazione ancora più efficiente.

Installato in soli 23 giorni, l’impianto consente a Katoen Natie di autoprodurre energia pulita, funzionale a soddisfare la maggior parte del fabbisogno energetico richiesto dai 7 sistemi di trasporto penumatico dei polimeri vero i silos, dai processi di lavorazione per il confezionamento dei prodotti sfusi e dalle esigenze dei magazzini e degli uffici - inclusi raffreddamento e rinfrescamento - riducendo il proprio impatto ambientale di 442 tonnellate di emissioni di CO2 l’anno e risparmiando sui costi in bolletta per un valore pari a 150.000 Euro annui.

Pietro Ghidoni, Amministratore di Eco Casa, società che ha curato l’installazione, ha commentato: “L’impianto realizzato per Katoen Natie è tra i primissimi ad avere il nuovo SMA SUNNY TRIPOWER CORE2, ottimale per questa realizzazione sia in termini di taglia dell’impianto, sia per efficienza garantita che per contenimento dei costi. Siamo riusciti, infatti, a consegnare l’impianto con un anticipo di ben 43 giorni rispetto a quanto pattuito, con conseguente notevole guadagno per il cliente. La qualità dei prodotti, l’affidabilità e la tecnologia di monitoraggio innovativa rappresentano poi, dei pilastri per SMA. Per questo siamo loro Solar Partner sin da quando è iniziato il programma”.

L’impianto, infatti, è monitorato 24 ore su 24 dall’innovativo sistema SMA SUNNY PORTAL powered by ennexOS, in grado di mostrare sempre e dovunque i dati più importanti dell’impianto, con la possibilità di analizzare i valori di misurazione, oltre che di visualizzare e confrontare in modo chiaro i rendimenti, individuando e risolvendo, in questo modo, anche le più piccole anomalie. E per una maggiore praticità e velocità di rilevazione, l’impianto è gestito dall’installatore attraverso SMA 360°, l’app creata su misura per gli specialisti del fotovoltaico che rende ancora più facile la progettazione, la simulazione dei consumi e il monitoraggio degli impianti e da SMA Energy, l’applicazione che consente ai clienti di visualizzare produzione e consumo di energia, avere sotto controllo autoconsumo e prelievo dalla rete direttamente dal proprio smartphone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO