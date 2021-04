Via cassa e generi alimentari, preso il ladro 58enne

CREMONA (8 aprile 2021) - E’ durata poco la fuga del ladro che, la scorsa notte poco prima delle 4 e 30, ha infranto le vetrate del “Panificio Usberti” rubando il registratore di cassa ed alcuni generi alimentari. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona infatti, allertati dalla centrale operativa e giunti sul posto poco dopo, hanno immediatamente dato il via alle indagini. Oltre ad aver perlustrato la zona circostante il panificio, i militari si sono concentrati sulla visione delle telecamere di sorveglianza presenti nell’esercizio commerciale e nelle sue vicinanze. Il monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza ha permesso così di individuare l’autore del furto, immortalato durante l’atto, e la sua direzione di fuga. L’uomo, volto noto alle Forze dell’Ordine, è un 58enne di Cremona senza fissa dimora, separato, disoccupato e pregiudicato.

I militari dell’Arma, poche ore dopo hanno rintracciato il ladro in una via cittadina che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un oggetto che aveva in mano. Immediatamente recuperato, i carabinieri hanno riscontrato essere un pezzo di formaggio proveniente dal panificio Usberti, così come gli altri generi alimentari che l’uomo aveva riposto nello zaino che portava al seguito.

Tutta la refurtiva, contraddistinta dalle etichette riportanti il nome del panificio, è stata riconsegnata al proprietario mentre il ladro è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona.

