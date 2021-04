Se n'è andato improvvisamente Massimo Pontevichi

CASTELVETRO (8 aprile 2021) - Il suo sorriso era inconfondibile, la sua risata è un dolce ricordo che in tanti serberanno nel cuore. A 58 anni se ne è andato Massimo Pontevichi, originario della frazione San Giuliano dove ancora viveva. A strapparlo alla vita e ai suoi affetti è stato un malore, che lo ha colto nel sonno, al termine del consueto turno lavorativo: martedì, dopo aver lasciato la ditta Silitherm di Monticelli d’Ongina, è arrivato a casa, ha mangiato e si è coricato sul divano. Pontevichi era molto conosciuto nella Bassa Piacentina, ma anche a Cremona visto che insieme alla famiglia negli anni scorsi ha gestito un bar in via Filzi.

