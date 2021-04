Vaccini, stoccate 12.500 dosi

CREMONA (6 aprile 2021) - La Farmacia dell’ASST di Cremona, diretta da Andrea Machiavelli, questa mattina, ha ricevuto 7.020 dosi di vaccino Pfizer. A queste si aggiungono le 4.340 dosi di AstraZeneca e le 1160 di Moderna, già stoccate nel magazzino farmaceutico. Le prossime consegne fra una settimana.

"Ci sono ottimi segnali per cui le cose, d’ora in avanti, possano subire un’accelerazione importante. Il nodo principale, come sempre, è legato ai vaccini e in questo momento le forniture sono regolari, quindi non possiamo che ben sperare", commenta il dottor Machiavelli.

