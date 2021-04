Lavatrice abbandonata in un'aiuola

CREMONA (6 aprile 2021) - Pasquetta a Borgo Loreto: una giornata di quiete in un tranquillo angolo della città. E poi, dal nulla, in un'aiuola incastonata tra un parcheggio e un marciapiede, ecco l'apparizione (per nulla) divina: una lavatrice adagiata su un ritaglio d'erba che si staglia ai piedi di un palazzo. La visione (in)urbana ha scatenato - inevitabile - la polemica del popolo social, dopo la denuncia di un cittadino che ha postato l'immagine. Aggiungendo un commento dal tono chiaro e netto: "Una lavatrice su un'aiuola!!! Se uno non ha la voglia o la possibilità di portarla in discarica basta telefonare che gli addetti vengono a prenderla gratuitamente". E poi: "Non pensiamo a immigrati e extracomunitari: la stragrande maggioranza degli abitanti è italiana".

