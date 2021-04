In provincia 15 positivi e una vittima

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (6 aprile 2021) - In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 25 casi positivi al Coronavirus. In Lombardia, a fronte di 10.467 tamponi effettuati, sono 841 i nuovi positivi (8%). I guariti/dimessi sono 11.520.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) totale complessivo: 8.413.420

- i nuovi casi positivi: 841 (di cui 24 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti

- in terapia intensiva: 845 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.643 (+17)

- i decessi, totale complessivo: 31.264 (+53)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 354 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 91;

Como: 43;

Cremona: 15;

Lecco: 17;

Lodi: 24;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 64;

Pavia: 53;

Sondrio: 5;

Varese: 29.

