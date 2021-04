Taglia i capelli in barba ai divieti

CREMONA (5 aprile 2021) - Tra Pasqua e Pasquetta, la Polizia locale di Cremona ha svolto 200 controlli mirati sul fronte Covid. Sono scattati due verbali nei confronti di altrettante persone provenienti dal Piacentino e risultate prive di un titolo valido per trovarsi a Cremona. Tre le persone multate per mancato utilizzo delle mascherine, due gli interventi presso bar davanti ai quali si trovavano troppi clienti (che si sono subito allontanati).

L’intervento più singolare è stato senz’altro quello garantito dagli uomini guidati dal comandante Pierluigi Sforza presso il negozio di un barbiere, in zona via Brescia. Lavorava come se nulla fosse malgrado divieti e zona rossa. Per lui verbale da 400 euro, che scendono a 280 se paga entro cinque giorni.

