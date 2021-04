Per sanitari e volontari Pasqua in prima linea

CREMONA (5 aprile 2021) - «Il virus non va in vacanza e quindi nemmeno noi». Rosario Canino, direttore sanitario dell’Asst di Cremona, parla con orgoglio del centro vaccinale in fiera a Cremona, che non si è fermato neanche nei giorni di Pasqua e Pasquetta per continuare a combattere la pandemia. «Vogliamo costruire un muro contro il Covid e ogni vaccino che facciamo è come se fosse un mattoncino che andiamo ad aggiungere a questa immaginaria barriera. Sono fiero del personale medico, degli infermieri e di tutti i volontari che ogni giorno, anche in questi di festa, hanno dato la loro disponibilità per continuare questa dura battaglia».

