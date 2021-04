La processione solitaria di don Rasoli

PADERNO PONCHIELLI (4 aprile 2021) - Fede, tradizione ma anche solidarietà. La parrocchia di San Dalmazio di Paderno rinsalda i legami di comunità anche grazie alla suggestiva cerimonia con processione che ha visto il parroco don Claudio Rasoli animare le vie di Acqualunga Badona e di Paderno incontrando a distanza, casa dopo casa, i fedeli portando la reliquia della Santa Croce. E come sempre il paese di Ponchielli ha risposto presente: corale la partecipazione dei residenti della frazione e del capoluogo che hanno addobbato strade e case con i segni caratteristici della fede in relazione ai giorni del triduo sacro, lumini, fiori, drappi e immagini sacre. E le luci delle candele, unite ad una presenza silenziosa ma dal forte valore simbolico dei cittadini che per l'occasione si sono affacciati alle finestre o sono usciti davanti casa, ha reso ricca di significati la processione. In modo da realizzare l'iniziativa in completa sicurezza hanno collaborato con la parrocchia anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristiano Strinati e il gruppo di protezione civile Il Nibbio. Mentre ad immortalare i momenti salienti della cerimonia è stato l'appassionato di fotografia Paolo Calza.

