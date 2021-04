I vigili, angeli dell'emergenza

CREMONA (3 aprile 2021) - Nel cortile del Comando di piazza Libertà, l’assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini e il comandante Pierluigi Sforza hanno consegnato ai componenti del Corpo della Polizia Locale la speciale decorazione denominata «Campagna emergenza Covid-19», che Regione Lombardia ha istituito per premiare gli operatori delle Polizie locali impegnati nella prima fase dell’emergenza sanitaria. La decorazione, costituita da un nastrino e da una pergamena, che il comandante Pierluigi Sforza ha già già ricevuto a Milano lo scorso dicembre insieme ai colleghi di altre città lombarde, è stata consegnata alla vice comandante Maria Rosa Bricchi, a 9 ufficiali e a 59 agenti.

Prima della breve e informale cerimonia, il comandante ha sottolineato che la decorazione conferita agli operatori del Corpo della Polizia Locale «è un segno di riconoscenza da parte dell’intera comunità per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica». E Manfredini ha dichiarato: «Dopo aver celebrato nel 2020 il 160° della fondazione del Corpo della Polizia Locale, in cui il nostro Comune aveva riconosciuto il grande lavoro svolto per il primo lockdown anche con il dono di una targa a perenne ricordo, questo ulteriore momento di riconoscimento con la consegna delle decorazioni regionali, intende ringraziare tutti, uomini e donne, per l’impegno e per gli sforzi profusi nel periodo dell’emergenza Covid-19».

