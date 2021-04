Evade dai domiciliari, arrestato 30enne spacciatore

SORESINA (3 aprile 2021) - Sottoposto al regime di detenzione domiciliare per espiare la pena di 1 anno, 2 mesi e 11 giorni, uno spacciatore 30enne, di nazionalità egiziana, pregiudicato e disoccupato, da molti anni residente a Soresina, nel mese di marzo ha abbandonato la propria abitazione per ben tre volte. Queste violazioni hanno portato i carabinieri di Soresina a deferire il cittadino egiziano per evasione e violazione degli obblighi prescritti; ciò ha fatto scattare l’aggravamento della misura e pertanto il Tribunale di Sorveglianza di Mantova, ne ha disposto il trasferimento presso il carcere di Cremona.

