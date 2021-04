Spacciatore 35enne arrestato dai carabinieri

CASTELLEONE (2 aprile 2021) - Non si ferma il contrasto allo spaccio di droga e nell’ottica di arginare questo fenomeno i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema, durante un servizio mirato proprio a contrastare questo fenomeno, hanno arrestato un 35enne marocchino, residente a San Bassano ma domiciliato nel Comune di Castelleone, celibe, disoccupato e pregiudicato. Conosciuto alle forze dell’ordine, l'uomo è stato fermato lungo le vie di Castelleone a bordo di una BMW serie 1. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di 2 grammi, già pronti per la vendita, e la somma di 100 euro provento dell’illecita attività di spaccio.

Le operazioni sono poi proseguite presso l’abitazione del fermato dove sono stati trovati ancora ben 101 grammi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. La droga, il materiale per il suo confezionamento e l’autovettura a bordo della quale l’uomo è stato fermato, sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni che l’Autorità Giudiziaria vorrà prendere in tal senso.

