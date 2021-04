Bacinizzazione del fiume, Persico: "E' assalto alla diligenza"

SAN DANIELE PO (2 aprile 2021) - Fa discutere la svolta sostenibile per il canale navigabile di Cremona, per il quale sono pronti un miliardo e 700 milioni grazie al Recovery plan per il progetto di ampliamento. Sul tema è intervenuto il sindaco di San Daniele Po, Davide Persico, nonché fondatore del Museo naturalistico paleontologico di San Daniele, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post nel quale mette le mani avanti. Si legge: "È assalto alla diligenza. Non importano gli esiti, i tempi, gli effetti a lunga durata, la salute pubblica, la conservazione del Bene comune, la sostenibilità, conta solo il malloppo e la sua spartizione. Ci sarà da lottare. #SavePoRiver".

