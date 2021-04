Galimberti: «Da parte nostra sostegno a povertà, imprese e sviluppo»

CREMONA (1 aprile 2021) - Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, dalla sua pagina Facebook propone un confronto ad associazioni e sindacati sulla situazione economica della città.

«Alla luce del DL Sostegni e del DL del Governo emanato ieri sulla definizione delle limitazioni fino a fine aprile, la settimana prossima come Comune insieme alla Camera di Commercio di Cremona chiederemo ad alcune associazioni di categoria e ai sindacati un confronto sulla situazione economica della città, per valutare anche possibili ulteriori aiuti in questo momento così complesso. Questi sono giorni di definizione da parte del Comune del bilancio preventivo 2021 e di costruzione del bilancio consuntivo 2020, in una stagione così delicata economicamente anche per tutti gli enti pubblici. Emerge che un’analisi attenta e una gestione puntuale dei flussi, delle entrate e delle spese sono la base essenziale per: continuare a sostenere le povertà con le azioni sul sociale e per le famiglie in particolare con gli interventi sulla scuola (sociale e scuola sono una parte rilevantissima del bilancio del Comune); cercare ulteriori strade di aiuto alle realtà di impresa e di lavoro maggiormente in difficoltà; continuare a alimentare linee di crescita e favorire, dove possibile, il lavoro e le prospettive di sviluppo della città e del territorio.

In attesa che la campagna vaccinale abbia i suoi effetti e che finalmente si possa con maggior sicurezza riprendere un cammino di apertura e di normalità, occorre con coraggio affrontare queste ulteriori settimane di fatica, costruendo insieme azioni di sostegno e aiuto. Non ci stanchiamo, insieme ad altri sindaci e a Anci Comuni Italiani, di sollecitare il Governo rispetto a misure ulteriori di sostegno anche per le prossime settimane per le categorie più colpite».

