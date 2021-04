Consapevolezza dell'autismo, domani la giornata mondiale

CREMONA (1 aprile 2021) - Domani, venerdì 2 aprile 2021, ricorre la 14ª Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie.

Una giornata in cui si possa parlare di consapevolezza e di riflessione, per accendere riflettori su una condizione difficile da vivere e affrontare quotidianamente, ma che grazie alle istituzioni e alle assicurazioni di famigliari, si possa credere ad una crescita consapevole della comunità sul tema.

La Provincia di Cremona e l’Associazione Accendi il buio, con i loro rispettivi Presidenti Paolo Mirko Signoroni e Simone Pegorini, nella notte del 2 aprile accenderanno congiuntamente luci blu per illuminare le finestre delle proprie sedi, a supporto prezioso di questo sentito tema, in segno di vicinanza e sostegno ai soggetti autistici, alle loro preziose famiglie, invitando la comunità e tutti i rappresentanti dei servizi pubblici e privati a esporre il colore blu in qualsiasi modo o forma per la consapevolezza dell’autismo.

