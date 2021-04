Michel Marchi volontario nella sperimentazione ReiThera

GERRE DE' CAPRIOLI (1 aprile 2021) - Il sindaco di Gerre de' Caprioli, Michel Marchi, questa mattina ha ricevuto la prima dose di ReiThera. "Mi sento in questi giorni un po’ impotente, in questa corsa al vaccino dove il tempo non è nostro alleato e dove noi Sindaci riceviamo molte sollecitazioni dai nostri concittadini, ma abbiamo poco potere organizzativo ed attuativo. Credo sia giusto che, a tutela dei miei concittadini (ma anche di altri), sia io a mettermi in gioco per primo. Mi sono quindi candidato nei giorni scorsi come volontario di test del nuovo Vaccino Italiano di ReiThera e oggi ho ricevuto la prima dose. Bisogna avere la massima fiducia nella scienza", ha detto il primo cittadino.

