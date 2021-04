Ubriaco e armato di pistola e coltello, denunciato 47enne

CREMONA (1 aprile 2021) - E' stato denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona un operaio 47enne, pregiudicato, con l'accusa di guida in stato di ebrezza, minaccia e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Nella serata di martedì scorso, intorno alle 21, il gestore di un esercizio pubblico si è trovato alle prese con un cliente a dir poco esagitato. Da quanto riferito dal proprietario del locale, un cittadino pakistano è arrivato presso il locale già visibilmente ubriaco chiedendo una birra. Per non suscitare ulteriori nervosismi nel cliente, già poco tranquillo, il gestore gli ha dato quanto richiesto ma, quando il 47enne è tornato alla carica chiedendogli una seconda birra, gli è stata negata consigliando il ritorno a casa senza creare problemi. La reazione del 47enne è stata spropositata: ha cominciato a gridare e, nell’inveire contro il proprietario, lo ha minacciato di morte, quindi si è allontanato. Spaventato da quanto accaduto, il gestore del locale ha immediatamente chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati nei pressi dell’esercizio, giusto in tempo per vedere il cliente, volto noto ai militari, che a bordo di uno scooter si avvicinava nuovamente al locale. Nel vedere i militari, il 47enne gettava a terra un involucro che veniva subito recuperato dagli uomini dell'Arma: all’interno, una pistola ad aria compressa priva del tappino rosso. Addosso all’uomo poi, i militari hanno trovato anche un coltello. Probabilmente, l’intento del 47enne era quello di tornare dal gestore del locale per aggravare le minacce di morte, utilizzando l’arma ad aria compressa che era andato a recuperare dal suo scooter. L’immediato intervento dei carabinieri ha quindi evitato ulteriori e forse più gravi conseguenze che potevano nascere da tale gesto. L’uomo, fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti, è stato sottoposto all’etilometro risultando positivo: il tasso aclolemico riscontrato nel sangue infatti era pari a 2,20 gr/l.

