Mostra del bovino, oggi il vertice al Pirellone

CREMONA (1 aprile 2021) - C’è grande attesa per l’esito del vertice convocato oggi alle 16 al Pirellone, su iniziativa del governatore lombardo Attilio Fontana. Proprio dal suo staff, martedì era arrivato l’invito ai principali rappresentanti del sistema-Cremona per affrontare il caso CremonaFiere anche alla luce dell’annunciato ‘scippo’ della Mostra Nazionale della Frisona, che dopo 68 anni lascerà Ca’ De’ Somenzi alla volta di Montichiari. Per Roberto Biloni, che guida il consiglio di amministrazione della Fiera, Gian Domenico Auricchio (commissario della Camera di Commercio), Gianluca Galimberti (sindaco di Cremona) e Paolo Mirko Signoroni (presidente dell’Amministrazione Provinciale) sarà l’occasione dell’auspicato e necessario confronto ai massimi livelli con Regione Lombardia. Ieri, aprendo la seduta del consiglio comunale, il presidente Paolo Carletti ha proposto di dedicare la prossima riunione proprio a questa vicenda. «La Fiera non si può spostare da Cremona», ha detto Carletti. «Solo la nostra città può avere le credenziali per questo evento, che ha ospitato dall’inizio del secolo scorso, ben prima dell’avvento di Anafij. Dunque gli interlocutori siamo noi, il nostro territorio, e tutti lavoreremo perché la Fiera si tenga a Cremona. Per questo la politica si deve impegnare».

