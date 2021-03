"Appalti al figlio del sindaco e al padre di un assessore"

TICENGO (1 aprile 2021) - I lavori di rifacimento degli intonaci e di ritinteggiatura del cimitero sono stati affidati dall’amministrazione comunale guidata da Mauro Agarossi senza gara a due ditte: dell’una amministratore e socio illimitatamente responsabile è il figlio del sindaco e l’altra è condotta dal padre di un assessore. Importo complessivo: 15.880 euro. È quanto si legge in un esposto di 70 pagine consegnato dal consigliere di minoranza Matteo Gorlani ai carabinieri di Soncino e diretto alla Procura di Cremona. Gorlani, esponente di centrodestra come il sindaco, scrive nel suo dossier: «Attesa la gravità di quanto è stato accertato, ho informato tutte le autorità competenti affinché procedano a termini di legge e mi auguro che venga fatta luce su queste incresciose vicende il prima possibile. Anche per evitare che quello che è successo si ripeta. L’esposto — spiega Gorlani — è stato inviato anche al prefetto, alla Corte dei conti e all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione: si tratta di una vicenda gravissima». Nel dossier, oltre al sindaco Agarossi, sono citati anche il suo vice Riccardo Vitari e Daniela Brognoli, che siede in Giunta come assessore. E secondo Gorlani, «il vice sindaco Vitari, nella sua qualità di responsabile del servizio, e il sindaco Agarossi hanno palesemente e macroscopicamente violato il Codice degli appalti e anche il Codice penale».





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO