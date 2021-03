Travolto ciclista cremonese, trasportato a Parma in elisoccorso

CASTELVETRO (31 marzo 2021) - Un ciclista 25enne di Cremona è stato travolto dall’Audi guidata da un uomo della Bassa Piacentina: dopo le prime cure prestate dai soccorritori, il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in località Mezzano Chitantolo, all'altezza della curve che precede il rettilineo verso il ponte sul Po. In base ad una prima ricostruzione sembra che l’auto si stesse immettendo sulla provinciale arrivando dal quartiere Longo. Il 25enne, invece, stava pedalando verso il ponte: l'impatto lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. Fortunatamente indossava il casco protettivo che ha attutito il colpo, eppure ai volontari della Pubblica assistenza di Monticelli, intervenuti per i soccorsi, ha spiegato di non ricordare l’accaduto. Da lì la decisione di allertare anche l’elicottero del 118 di Parma.

