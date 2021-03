Fili di ferro nei cornflakes, pensionata rischia di bucarsi lo stomaco

SONCINO (31 marzo 2021) - Il tradizionale frullato della domenica mattina si sarebbe potuto trasformare in un grave incidente costando a una pensionata soncinese un buco nello stomaco o anche di peggio ma per fortuna un piccolo dettaglio le è balzato subito all'occhio. Elisa Marzaroli stava frullando frutta e cereali biologici quando ha sentito un rumore insolito provenire dell'elettrodomestico. Versata la colazione, s'è accorta appena in tempo che c'erano pezzetti di fili di ferro nel frullato, spessi e resistenti che non erano stati neppure scalfiti dalle lame del frullatore. Contattato il market del posto e l'azienda che produce i cornflakes ha spiegato l'accaduto, ottenendo le scuse, il ritiro cautelativo del prodotto per analisi e controlli e anche una fornitura omaggio. Ora la compagnia sta indagando per valutare la possibilità che esista un lotto compromesso.

