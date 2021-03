Chiara Ferragni: "I regali per Vittoria in dono alle mamme bisognose"

CREMONA (30 marzo 2021) - La piccola Vittoria Lucia, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è stata inondata di regali: abitini, culle, giocattoli... E mamma Chiara - l'influencer italiana più celebre al mondo - ha deciso di destinare i doni ricevuti alle mamme bisognose. La star cremonese, via social network, ha fatto sapere che devolverà tutto a un’associazione che si occupa di mamme in difficoltà: “Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto - ha affermato Chiara - sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini a un’associazione su Milano per mamme bisognose”.

