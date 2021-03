Uovo di Pasqua gigante per gli operatori dell'Hub di Cremona

CREMONA (30 marzo 2021) - Consegnato stamattina l’uovo di Pasqua gigante (5 kg) realizzato dalla Ditta Sperlari e donato agli operatori e ai volontari dell’HUB vaccinale dell’ASST di Cremona, allestito nel padiglione 1 di Cremona Fiere.

Un gesto che rincuora e una bellissima sorpresa per tutti. Grazie alla ditta Sperlari che ha voluto così manifestare il riconoscimento per il grande lavoro che si sta svolgendo per la campagna vaccinale anticovid.