Controlli Covid, chiusi due bar a Cremona e Gerre de' Caprioli

CREMONA (30 marzo 2021) - Proseguono i controlli anti Covid-19 da parte dei carabinieri di Cremona. Solo nella giornata di ieri infatti i militari della Stazione di Cremona e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, nel corso dei servizi perlustrativi sul territorio finalizzati al rispetto delle normative di prevenzione e diffusione del Covid-19, hanno temporaneamente chiuso due attività commerciali. Durante i controlli, messi in atto sul territorio, i militari della Stazione di Cremona e della Sezione Radiomobile hanno chiuso un bar ristorante nel Comune di Gerre de' Caprioli ed un bar, gestito da un cittadino cinese, a Cremona, applicando la misura accessoria della chiusura temporanea di cinque giorni. In entrambe i casi infatti i militari hanno appurato che i gestori degli esercizi pubblici consentivano ai loro clienti di consumare le bevande all’interno e nelle immediate pertinenze di locali. Anche per i sei clienti sono scattate le sanzioni amministrativamente: tutti infatti sono stati multati, in ottemperanza della normativa vigente, e costretti a pagare una multa di 400 euro.

