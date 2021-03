"Da Cremona al Mondo, ora non mi fermo più"

CREMONA (30 marzo 2021) - Si chiama Claudia Cabrini, ha 27 anni, è originaria di Cremona ma ha vissuto e viaggiato in Giro per il Mondo, da sola, da quando ha 16 anni la Lifestyle e Travel Influencer conosciuta online come la più Gipsy di Instagram, nonché una delle prime Travel Influencer d'Italia. Appassionata di comunicazione fin da piccolina, i suoi followers la chiamano anche Gipsy Claudia per la sua spiccata voglia di avventure e il suo animo gitano, passionale e incapace di fermarsi in un solo angolo di paradiso del mondo per troppo tempo. Claudia Cabrini, nata il 12 novembre 1993 a Cremona, Giornalista e Travel Lifestyle Blogger, ci racconta dei Paradisi del Mondo mettendo le sue competenze e la sua visibilità sui Social Network, dove vanta in totale più di 110.000 Followers, a completa disposizione delle mete turistiche più acclamante, ma anche delle realtà più piccole e sconosciute.

Claudia, che si definisce «una ragazza molto Creativa che crede ancora alle Favole» racconta dei suoi viaggi online da quando è piccolina, anche grazie ad una passione che coltiva sin dalla nascita: quella per la comunicazione. Il suo Blog Podere Madonnina by Claudia Cabrini è nato quando Claudia aveva solo 13 anni, e ora per lei è un lavoro a tempo pieno.

«Per me scrivere è sempre stato fondamentale. Già a 13 anni coltivavo la mia immensa passione per il mondo della Comunicazione scrivendo articoli per il mio Blog. A 14 anni ho deciso che da grande avrei fatto la Giornalista e così è stato. A 16 anni ho iniziato a lavorare per le prime testate locali a Cremona, a 18 per la prima redazione a Milano - dove mi sono trasferita per studiare all'Università».

Per Claudia tutto è partito dal sogno di scrivere. Dopo aver frequentato il Liceo Sofonisba Anguissola a Cremona ad opzione Comunicazione, che così le ha permesso di intraprendere i primi passi da giornalista a Cremona a soli 16 anni, Claudia si è trasferita a Milano a 18 anni per specializzarsi in Comunicazione, Mass Media e Pubblicità presso l'Università IULM.

«Una volta arrivata a Milano ho contattato diverse redazioni finché non ne ho trovata una disposta a darmi una chance. Ho iniziato a scrivere di Cinema, Televisione e Spettacolo, ma anche di Musica, realizzando il sogno di una vita; approdare al Festival di Sanremo come Giornalista Accreditata presso la Sala Stampa del Festival a soli 18 anni». E mentre lavorava a tempo pieno a Milano, Claudia si ritagliava anche il tempo per proseguire egregiamente i suoi studi all'Università: «Studiavo la notte quando staccavo dal lavoro. Agli esami arrivavo distrutta perché non dormivo. Non è stato facile, ma mi ha insegnato a crescere, e che tutto è possibile se lo si vuole davvero».

A 21 anni Claudia diventa Giornalista Pubblicista, ancor prima di laurearsi. Con l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti arriva per lei la prima proposta lavorativa in ambito Travel: la redazione di TTG Italia, giornale numero uno in Italia nel settore del Turismo e dei Viaggi, l'ha scoperta online e la vuole arruolare per scrivere a tempo pieno di Turismo e Viaggi.

Solo nel 2016, a 23 anni, Claudia realizza 22 viaggi, che la portano on-the-road per circa 294 giorni in soli 12 mesi. Questo la porta a diventare una delle più giovani Travel Influencer di sempre.

Claudia, che ha già collaborato con destinazioni Turistiche tra le più importanti e desiderate al mondo, tra le quali Antigua e Barbuda, Messico, Circolo Polare Artico, Repubblica Dominicana, Egitto, Marocco, Turchia, Senegal e con anche molte altre realtà Italiane ma non solo, continua a lavorare attivamente anche dopo la quarantena: «Il Covid ci ha fermato all'inizio, ma ora siamo pronti a ripartire e siamo più forti di prima. Alle Destinazioni Turistiche più colpite dico di contare su di me. Lavorerò duramente e mi impegnerò affinché tutti possano ricordarsi che il Viaggio insegna e che non possiamo vivere senza».

Claudia non ha mai abbandonato il mondo del Giornalismo e continua anche la sua carriera da Giornalista Freelance. Non ha inoltre smesso di seguire il Festival di Sanremo in diretta dalla Sala Stampa del Teatro Ariston, ogni anno. Cura inoltre una sua personalmente Rubrica di Viaggi, "Il Giro... del Mondo", in edicola ogni venerdì sul settimanale Mondo Padano. Vista la sua grandissima passione sempre nutrita per il mondo dello Spettacolo, Claudia continua anche a scrivere di Spettacolo, Musica e TV, e per la prima volta lo scorso anno è stata anche chiamata dallo storico Club Tenco a prendere parte alla Giuria Tecnica delle Targhe Tenco 2020, occasione unica e rara che la stessa Claudia definisce: "Un sogno che diventa realtà". Anche quest'anno Claudia farà parte della Giuria Tecnica del Premio Tenco.

Entrando sul sito ufficiale della Giornalista e Lifestyle Travel Blogger (www.claudiacabrini.com) e visitando il suo profilo Instagram ufficiale (www.instagram.com/clacabrini) potrete avere accesso al suo colorato mondo grazie alle sue fotografie, ai suoi racconti di viaggio e alle sue Gipsy Avventure!

Dalla sua voglia di fare e di ispirare tutti i sognatori come lei, Claudia ha anche ideato la Community Facebook "Come lavorare da dove vuoi tu", per condividere pillole di formazione gratuita sul mondo dei Social a tutti gli Imprenditori Digitali o aspiranti tali. Claudia ha anche condotto in tv. Dapprima per l'emittente televisiva Telecolor, quando aveva soltanto 16 anni, poi lo scorso anno, per il canale televisivo PopEconomy. Ha anche lavorato in radio, all'interno del programma della speaker Chiara Lorenzutti, per l'emittente Radio Zeta di RTL 102.5, dove interveniva ogni settimana per raccontare agli ascoltatori dei suoi tanti viaggi.

