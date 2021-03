Scontro auto-scooter in tangenziale

CREMONA (29 marzo 2021) - Incidente stradale per fortuna senza conseguenza particolari, dopo le 12 e 30 in tangenziale, in prossimità dell'ex raffineria Tamoil. A scontrarsi, la dinamica è al vaglio della Polizia stradale, una vettura e uno scooter. Entrambi i conducenti sono usciti illesi, solo qualche dolore per lo scooterista.

